La canzone d’autore, il jazz, la musica popolare: un arco che si tende tra le sponde del tempo, attraverso ricordi, avventure, intrecci, e che libera nuovi linguaggi musicali e codici espressivi, con eco, rimandi e dialogo tra culture. Due appuntamenti che escono dal repertorio “tradizionale” e che portano a Cervo melodie e timbri di altri mondi, lontani e vicini, in un mix stilistico eterogeneo e sfaccettato.

Venerdì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza dei Corallini ci sarà il concerto del Trio Servillo Girotto Mangalavite con “Parientes”, con jazz e canzoni “antiche” attraverso un viaggio nei ricordi, nelle persone, nell’immaginario di un popolo migrante che ha dato vita ad un’altra cultura: avventure d’amore, ricordi, intrecci sentimentali che spuntano tra una milonga, un tango, una cumbia.

Peppe Servillo – voce

Javier Girotto – saxofono soprano e baritono, clarinetto basso, flauti andini

Natalio Mangalavite – pianoforte, tastiere, voce

“Capita a volte di trovarsi dall’altro capo del mondo e di incontrare inaspettatamente qualcosa che ci appartiene e che forse avevamo dimenticato. “Parientes”, con le intense musiche e le parole pregne di gesti e storie, è per chi tiene il fuoco nell’anima, per chi odia e non lo dice mai, per chi ha l’amore negli occhi e il sole nel petto, ma si limita a ballare la vita con carisma e mistero”.

Prezzi biglietti

– Primi posti € 30.00, secondi posti € 25,00, ingressi € 20,00

– ragazzi dagli 11 ai 19 anni e studenti sino ai 26 anni: € 10,00

– bambini sino ai 10 anni e disabili: ingresso gratuito

programma e prenotazioni online: http://bit.ly/2ItAUDY

La biglietteria (apertura ore 19.30) è collocata all’interno dell’Oratorio di Santa Caterina, raggiungibile seguendo il PERCORSO A BOLLINI BLU di Regione Liguria nell’ambito della campagna di promozione turistica “Una Liguria sopra le righe”.

Info agenzie di prenotazione: www.cervofestival.com

Sabato 28 luglio – ore 21.30 – Area Naturale Parco Del Ciapà: Vincenzo Zitello – Arpa Celtica – con “Metamorphose”, musica fatta di lirismo, evocazioni, allusioni e virtuosismi sorprendenti, che mira ad esaltare le insospettabili potenzialità che dimorano tra le corde delle arpe.

Compositore, concertista e pioniere dell’arpa celtica in Italia, Zitello propone con “Metamorphose” un percorso dotato di poetica autonomia e di matura sintesi espressiva, con i ritmi più disparati, con le armonie più inconsuete, abbinando l’estro ad una solida preparazione tecnica sui suoi strumenti. Musiche di Vincenzo Zitello.

Prezzi biglietti (biglietteria in loco)

Posto unico non numerato: € 10,00

Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso gratuito

programma e prenotazioni online: http://bit.ly/2KmLzFu

Si consiglia di utilizzare scarpe da ginnastica per raggiungere, lungo la strada sterrata, la riserva naturalistica del Ciapà (circa 20 minuti di cammino da Piazza Castello). Si raccomanda di avere con sé una torcia per illuminare il sentiero sulla via del ritorno.

Diversamente Festival: è attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d’Oro di Cervo, presente a tutti gli spettacoli. A partire dalle 20.30 e per tutta la durata del concerto, i volontari saranno a disposizione in Piazza Castello, con mezzi adeguati, per agevolare l’accesso delle persone diversamente abili al Sagrato dei Corallini.

Per la serata del 27 luglio è previsto un servizio di bus-navetta gratuito dal parcheggio custodito di Via Steria a Piazza Castello, dalle ore 19.30 alle 01.00.

Per la serata del 28 luglio è messo a disposizione di anziani e diversamente abili un servizio di bus-navetta gratuito (minivan 7 posti) da Piazza Castello, a partire dalle ore 20.00.

Verrà organizzata inoltre una visita al Parco con guida ambientale escursionistica. Incontro ore 20.00 in Piazza Castello.

Info: Tel. 0183-406462 – int. 3 www.cervofestival.com e-mail: turismo@cervo.com

Il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo ha ricevuto – tramite la Commissione Nazionale Italiana – il Patrocinio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), in considerazione della rilevanza culturale dell’iniziativa intesa a valorizzare il linguaggio della Musica.

Il Festival è stato realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2018 del bando “Performing Arts”.