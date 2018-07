Tempesta di fulmini ieri in Liguria. Per l’Arpal in meno di 6 ore sono caduti 2150 fulmini, circa 358 fulmini all’ora dalle 18 alle 24. La tempesta è stata intensa al largo della costa davanti a Genova e fino a Portofino e molto intensa sulla costa dello spezzino. I fulmini si sono concentrati in particolare nella zona del Muggiano, dove si trova lo stabilimento di Fincantieri all’interno del quale ha preso fuoco la nave militare “Vulcano”.