A Bordighera ritorna torna in scena la canzone d’autore. Forte del successo conseguito nelle passate edizioni, per il quinto anno consecutivo l’associazione Aspettando Godot realizza a Bordighera “d’Autore e d’Amore”: la rassegna dedicata alla valorizzazione del patrimonio musicale cantautorale il 2, 4 e 5 agosto, nella suggestiva cornice dei Giardini Lowe, animerà l’estate del Ponente Ligure. La manifestazione è ormai diventata una realtà del tutto convincente e credibile nell’ambito degli eventi musicali del ponente ligure, seguitissima anche da tanti appassionati della canzone d’autore e dello storico progressive disseminati sul territorio italiano. È ideata, organizzata e realizzata fin dalle sue origini (2014) dalla nostra associazione con la collaborazione del Comune di Bordighera che ha creduto fin da subito nelle sue potenzialità. Del resto, i risultati conseguiti fin qui sono stati davvero lusinghieri. In breve tempo la rassegna è diventata di livello nazionale, con la partecipazione di pubblico proveniente anche da altre regioni italiane e dalla vicina Francia. Come negli anni precedenti – proseguono – il cast è di tutto rispetto, incentrato sulla linea culturale che l’associazione persegue dalla sua nascita, quindi sulla storia di “certa musica” che ha origini lontane, ma anche su nuove, ma non per questo meno valide e qualitative, figure in apertura.

“d’Autore e d’Amore” prenderà il via giovedì 2 agosto con una serata dedicata allo storico progressive italiano. Sul palco Il balletto di Bronzo, capitanati dal leader di sempre Gianni Leone e Alberto Camerini, che in “solo” chitarra acustica eseguirà i brani più famosi della sua lunga carriera. In apertura la giovane e promettente rock band locale Mad.

Sabato 4 agosto sarà invece la volta di un notevole duo di recente costituzione, Marina Rei & Paolo Benvegnù, che, tra brani inediti e non dei loro singoli repertori, presenteranno un estratto del recente spettacolo “Canzoni contro la disattenzione”. Protagonista della serata anche Tricarico, cantautore di rara originalità e carisma che proporrà alcuni brani del tour “Da chi non te lo aspetti”, caro amico dell’associazione Aspettando Godot, per la quale già lo scorso anno ha preso parte alla kermesse “Storica e nuova canzone d’autore” a Ferrara. Da non dimenticare, che l’apertura di sabato sarà riservata a Marco Stella, tra i partecipanti al Tenco 1997.

Ad arricchire il cast dell’edizione 2018 di “d’Autore e d’Amore” una partecipazione di assoluto prestigio, quella di Alice che, accompagnata da Antonello d’Urso (chitarre) e Carlo Guaitoli (pianoforte e tastiere). Salirà sul palco domenica 5 agosto con una sintesi dello spettacolo “Viaggio in Italia”. L’artista romagnola intratterrà dunque il pubblico con rivisitazioni a leggende della canzone d’autore, tra cui Franco Battiato, Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, nonché con interpretazioni musicali di alcuni testi di Pier Paolo Pasolini. Tra gli ospiti del 5 agosto, inoltre, Marco Ferradini, che si esibirà in un concerto in ricordo di Herbert Pagani.

In apertura, Beatrice Campisi, nuova valida voce del panorama cantautorale italiano che si è fatta conoscere in occasione del bando per i Giovani e la cultura “Siae s’Illumina”.

La manifestazione è organizzata con il sostegno del Comune di Bordighera, col patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Tutte le info sulla Rassegna d’Autore d’Amore 2018 sono reperibili sul sito dell’associazione ‘Aspettando Godot’ www.aspettandogodot.it