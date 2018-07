Sarà affidato a Isabella Ferrari, attrice notissima e amica di Sanremo, il compito di chiudere l’edizione 2018 di “Solea” domani, domenica 22 luglio (ore 21.15). Sua sarà l’appassionante interpretazione di “Fedra”, nella riscrittura di Ghiannis Ritsos, per la regia di Vittoria Bellingeri.

Isabella Ferrari, attrice conosciuta dal grande pubblico per i suoi lavori cinematografici e televisivi, in questo spettacolo, intenso e vibrante, dà voce a Fedra e, insieme, alla poesia e al mito greco, radici della comune cultura e civiltà occidentale. La accompagna sul palco la violinista Georgia Privitera, musicista specializzata in percorsi di musica contemporanea.

La Fedra portata in scena è quella firmata da Ghiannis Ritsos, uno dei più importanti poeti ellenici del ventesimo secolo. A lungo internato nei “campi di rieducazione nazionali” a causa del suo manifesto marxismo, decisamente poco gradito nel dopoguerra greco, tra la guerra civile e la dittatura dei Colonnelli, Ritsos, attraverso una lingua piana, diretta e per questo estremamente efficace, usa le maschere dell’antica Grecia per parlare di democrazia, per far emergere le crisi sociali e quelle individuali, e, infine, per portare alla luce i sottili contrasti che disorientano e al tempo stesso fanno percepire con l’immediatezza della sensazione pura tutto il dolore di una vita di opposizione al regime.

Tra poesia e mito greco, rivivono e riprendono anima e corpo le radici e l’essenza stessa della comune cultura e civiltà occidentale.

Ingresso 15 euro.

Apertura della biglietteria al Forte di Santa Tecla: ore 19.30

Lo spettacolo “Fedra” sarà preceduto da un momento conviviale: un aperitivo offerto da CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Imperia, partner dell’iniziativa. Il pubblico potrà degustare i prodotti degli artigiani associati: Le ciappe di Pandora srl, salse e creme di Sancon Costaligure di Arma di Taggia, Olio Anfosso, le prelibatezze della Pasticceria Trucco di Imperia, lo spumante dell’azienda agricola Luca Calvini di Sanremo.

Per l’edizione 2018 “Solea”, che quest’anno ha come sottotitolo “Miti per la gente comune”, si avvale di partner preziosi. La manifestazione, organizzata dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni, nasce all’interno del calendario di manifestazioni estive del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Cultura e Manifestazioni e gode del supporto di MIBACT – Polo Museale della Liguria. Viene confermata la collaborazione, come detto, con CNA ed inoltre il legame con il Casinò di Sanremo.

Isabella Ferrari

Una attrice a tutto tondo con collaborazioni sul grande schermo, in produzioni televisive e teatrali.

Diciottenne viene notata dal regista Carlo Vanzina e nel 1983 recita nel ruolo di Selvaggia in Sapore di mare, il suo primo film. Si stabilisce, quindi, a Roma e intraprende la carriera di attrice, alternando apparizioni cinematografiche a spettacoli teatrali. Da allora sono oltre 40 le produzioni cinematografiche che l’hanno vista protagonista.

Dopo aver partecipato a diverse commedie, recita in pellicole più impegnate e nel 1995, alla Mostra del Cinema di Venezia, vince la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola con Alberto Sordi. Nel 2000 e nel 2001 interpreta la parte del commissario Giovanna Scalise nelle prime due stagioni della serie televisiva Distretto di polizia (Mediaset), dirette la prima da Renato De Maria e la seconda da Antonello Grimaldi (con l’interpretazione nella seconda stagione vince la Grolla D’Oro come migliore attrice Televisiva Fiction). Nel 2005 è la protagonista dei film Amatemi di Renato De Maria e Arrivederci amore, ciao di Michele Soavi (nomination ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista).

Ha recitato anche in Vite sospese di Marco Turco; La lingua del santo di Carlo Mazzacurati; Il seme della discordia di Pappi Corsicato; Saturno contro e Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek (con quest’ultimo film vince il Premio Pasinetti come miglior attrice); Caos calmo di Antonello Grimaldi (con Nanni Moretti; nomination ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista); Due partite di Enzo Monteleone. Ha preso parte anche al film di Woody Allen To Rome with Love, con un piccolo cammeo. Nel 2010 è nuovamente in televisione nella fiction di Canale 5 Nel bianco. Nel 2009 recita nel film TV Storia di Laura (Rai 1) di Andrea Porporati, che viene trasmesso nel 2011.

Ha partecipato al Festival Internazionale del Film di Roma 2012 con E la chiamano estate, regia di Paolo Franchi vincendo il premio Marc’Aurelio d’Argento come miglior attrice. Nel 2013 è diretta nuovamente da Paolo Sorrentino ne La grande bellezza. Torna a lavorare con Ferzan Özpetek nel 2017 con il fortunato Napoli velata. Sempre nel 2017 è protagonista nel film di Alessandro Capitani, In viaggio con Adele.

In teatro è impegnata, tra gli altri, negli spettacoli Due partite di Cristina Comencini, Il catalogo (2010) per la regia di Ennio Fantastichini e in due progetti firmati da Marco Travaglio: Anestesia totale (2011) e È stato la mafia (2013).

Georgia Privitera

Si diploma nel 2004 sotto la guida di Piergiorgio Rosso (Trio Debussy) e in seguito si perfeziona con Giuliano Carmagnola, Simone Bernardini, Oleksander Semchuk e Markus Daunert.

Nell’anno 2011 frequenta il master di musica contemporanea presso l’Universitat Fur Musik di Graz sotto la guida del Klangoforum Wien Ensemble.

Primo violino del Quartetto Maurice, si perfeziona con Hatto Beyerle, Christophe Giovaninetti, Andràs Keller, Andrea Nannoni e, per quanto riguarda lo studio della musica di oggi, con Helmut Lachenmann, Gyorgy e Marta Kurtag, Irvine Arditti, Lucas Fels, Greame Jennings, Roham de Saram, Francesco Dillon e Franck Chevalier.

Il Quartetto si è esibito in festival italiani ed internazionali tra i quali Biennale di Venezia, Società del Quartetto di Milano, music@villaromana di Firenze, November Music Festival di ‘s-Hertogenbosch, Italian Academy della Columbia University, Tzlil Meudcan Festival di Tel Aviv, Biennale di Zagabria, Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik 2017, presso l’Istituto Italiano di Cultura, il ProQuartet e il Festival Manifeste di Parigi, Distat Terra Festival in Argentina, Rassegna Nuova Musica di Macerata, festival Playit! di Firenze, Festival Nuova Musica di Treviso, Fajr Music Festival di Teheran, al Piccolo Regio di Torino, Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Singolarmente collabora e ha collaborato con l’ensemble L’Arsenale, l’ensemble Algoritmo, l’ensemble Prometeo, l’ensemble Risognanze, Mdi ensemble, Schallfeld ensemble, Zeitfluss Ensemble e Nou ensemble.

Ghiannis Ristos

Poeta, scrittore e illustratore greco Ghiannis Ritsos, era stato fortemente osteggiato durante il colpo di stato dei colonnelli del 1967 arrivando anche alla deportazione nel campo di concentramento di Partheni nell’isola di Lerosi. Solo in seguito ai movimenti d’opinione internazionali in suo favore, gli venne concesso il domicilio coatto ad Atene, dove morì nel 1990. Autore di numerose raccolte di poesia, completò proprio durante l’esilio la serie di monologhi d’ispirazione mitologica “Quarta dimensione”, di cui fa parte “Fedra”.