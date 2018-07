Turismo, partita la campagna “Una Liguria sopra le righe” voluta dalla Regione

in questi giorni nei 78 Comuni aderenti si susseguono inaugurazioni ed eventi per lanciare i propri percorsi. Tutti gli eventi sono segnalati sul sito www.lamialiguria.it, dove si possono scoprire tutte le tremila “tappe” dell’#orgoglioliguria: chilometri e chilometri di vernice colorata e circa 240mila bollini gialli, blu e rossi, per individuare 228 percorsi artistici, curiosi e per i bambini