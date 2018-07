“Solea”, atto secondo. Domani, venerdì 20 luglio (ore 21.15), ecco il secondo appuntamento della rassegna sanremese, con la direzione artistica da Angelo Giacobbe, dedicata alla cultura mediterranea e ospitata al Forte di Santa Tecla.

Protagonista dell’incontro di domani sarà Giuseppe Conte, scrittore e poeta amico di “Solea” e “figlio adottivo” di Sanremo. Conte ci andrà affascinando in un talk letterario su “Erotismo, eroismo, romanzo – Sesso e apocalisse a Istanbul” conversando con due voci brillanti quali la scrittrice Emanuela Ersilia Abbadessa, scrittrice e saggista catanese, e il critico letterario Mario Baudino.

Si parlerà di erotismo e eroismo nel mito greco, con particolare attenzione su dualismi umani tipici della cultura ellenistica quali quello di Afrodite contrapposta a Atena e di Achille contrapposto a Ulisse.

Ma la mitologia, verrà dimostrato, non è avulsa dal tempo presente, nella prospettiva mitomodernista secondo cui il mito vive ancora nella profondità della nostra psiche.

Ci sarà spazio nell’incontro per ricordare Giona Castelli, il libraio fallito di Sesso e apocalisse a Istanbul che da devoto esclusivamente al sesso e all’eros si evolve verso una scelta eroica, di sacrificio, nonché per altri personaggi analizzati sotto il profilo dell’erotismo e dell’eroismo.

L’ingresso al talk è libero e gratuito.

Anche domani sera al Forte di Santa Tecla, dalle ore 19.30, non mancherà un momento conviviale offerto da CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Imperia, partner dell’iniziativa. Il pubblico potrà degustare i prodotti degli artigiani associati: Le ciappe di Pandora srl, salse e creme di Sancon Costaligure di Arma di Taggia, Olio Anfosso, le prelibatezze della Pasticceria Trucco di Imperia.

Per l’edizione 2018 “Solea”, che quest’anno ha come sottotitolo “Miti per la gente comune”, si avvale di partner preziosi. La manifestazione, organizzata dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni, nasce all’interno del calendario di manifestazioni estive del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Cultura e Manifestazioni e gode del supporto di MIBACT – Polo Museale della Liguria. Viene confermata la collaborazione, come detto, con CNA ed inoltre il legame con il Casinò di Sanremo.

Si ringrazia, per la collaborazione all’evento off ospitato venerdì 20 luglio nella ex Chiesa di Santa Brigida, l’Associazione Pigna Mon Amour.

Il programma del festival continuerà sabato 21 luglio con una giornata dedicata al mito di Antigone presentando un doppio incontro: alle ore 18.30 “Antigone Mediterranea: storie di quotidiana ribellione”, talk condotto da Rosalba Ruggeri con la grecista Monica Centanni, la scrittrice Marta Pastorino, la storica Chiara Ottaviano e l’attrice Anita Caprioli. E la stessa Anita Caprioli, a seguire (ore 21.15), è protagonista dello spettacolo “La storia di Antigone” insieme al musicista Didie Caria, per la regia di Roberto Tarasco.

Giuseppe Conte

Nato da madre ligure e da padre siciliano, frequenta a Porto Maurizio la scuola elementare e quella media dimostrando presto un particolare interesse per la geografia, l’astronomia e la musica. Frequentando il “Ginnasio-Liceo De Amicis” ad Oneglia, sviluppa i primi interessi letterari. Si esercita in questi anni alle prime traduzioni dall’inglese, compone i primi versi, alcune opere teatrali e la bozza di un romanzo che si ispira all’opera e allo stile di Laurence Sterne che, insieme ad Omero, Shakespeare, Goethe, Foscolo e Shelley, riveste un ruolo significativo nella sua prima formazione. Legge con passione le opere di Mallarmé, di Baudelaire, di D.H. Lawrence e di Henry Miller e inizia a sentire il desiderio di diventare scrittore.

Nel 1962 si sposta a Parigi a Londra e a Bath dove frequenta una scuola estiva di inglese. Nel 1964, dopo aver ottenuto la Maturità classica, torna a Parigi e nell’autunno si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università statale di Milano dove si laurea nel 1968. Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70 sono datate le prime esperienze di lavoro nella scuola e come assistente universitario. Tiene due corsi di Estetica alla Statale di Milano. Nel 1972, esce il suo primo libro, che è in nuce nella sua tesi di laurea: La metafora barocca. Viene accolto molto bene, preso come modello da Umberto Eco nel suo manuale su come si fa una tesi di laurea ed entra in tutte le bibliografie sul barocco. Negli anni Settanta si impone all’attenzione della critica con due libri di poesia: Il processo di comunicazione secondo Sade (1975) e L’ultimo aprile bianco (1979) e negli anni Ottanta si cimenta con successivo anche nella narrativa (Primavera incendiata e Equinozio d’autunno), cui faranno seguito, nei decenni successivi, L’impero e l’incanto (1995), Il Terzo ufficiale (2002).

Risale ai primi anni Ottanta l’impegno di Giuseppe Conte come collaboratore su importanti testate italiane. Diventa commentatore su Stampa Sera del Lunedì, poi proseguirà la sua esperienza su Mercurio, supplemento letterario di Repubblica, poi su Il Secolo XIX, dove scrive per anni in prima pagina e su Il Giornale, dove scriverà sulla pagina della cultura.

Intanto si intensifica la produzione sia poetica sia in prosa. È invitato sempre più spesso a fare conferenze e poetry reading in Europa e negli altri continenti. Leggerà a San Francisco e nella Bay Area, in seguito alla traduzione dei suoi libri di poesia dovuti a Anna Laura Stortoni-Hager, e man mano nei più importanti Festival del mondo, in Asia, Africa, America Latina. Nel frattempo trasferisce la sua residenza abituale da Sanremo a Nizza, che eleggerà tra le città più amate.

In quegli anni, Conte inizia la sua esperienza televisiva attraverso L’ altra Edicola di Silvia Ronchey e Giuseppe Scaraffia su RAI2, dove si produce in clip e commenti. L’esperienza televisiva prosegue su RAI1, dove Conte commenta fatti di attualità ad Uno Mattina e in seguito racconta miti occidentali e non occidentali a Casa RAI1 in venticinque puntate della trasmissione.

Continua a viaggiare, invitato sempre più spesso da prestigiose università, Berkeley, Trinity College a Dublino, Lovanio, Collège de France a Parigi, dove è presentato da Yves Bonnefoy e partecipa a letture di poesia in sempre più paesi del mondo.

Tra le ultime produzioni La casa delle onde (2005, Selezione Premio Strega), L’adultera (2008, Premio Manzoni), Ferite e rifioriture (con il quale vince il Premio Viareggio sezione poesia) e Terre del Mito (Milano Longanesi), Il male veniva dal mare (2013).

Nel 2015 la Mondadori pubblica in un Oscar la sua intera produzione poetica (1983-2015).

Emanuela Ersilia Abbadessa

Musicologa e scrittrice, ha insegnato Storia della Musica e Comunicazione Musicale fino al 2006 alla Facoltà di Lingue Dell’Università di Catania. Dal ’90 ricercatrice della Fondazione Bellini. Si è occupata della musica del Ventennio (Torino, 2005) e di rapporti tra musica e letteratura con lavori su Brancati (Catania, 1997) e Bufalino (Ragusa, 2002). Ha al suo attivo molte pubblicazioni tra i quali Aspetti sadiani nella figura di Scarpia (Note su Note, 1998) e In the name of the father: a view of the relationship between Mozart and his Super-Ego, as seen throug the (distorting) lens of Don Giovanni (Berlino/Oxford, 2007). Ha pubblicato Ho un sassolino nella scarpa (2005). Ha ideato e condotto programmi radiofonici e ha lavorato per anni nel campo della direzione artistica per l’Associazione Musicale Etnea. Ha collaborato con il Teatro Massimo di Catania.

Si è occupa per sette anni della comunicazione per l’Orchestra Sinfonica di Savona e l’Accademia Musicale di Savona. È collaboratrice dei quotidiani “La Repubblica” (edizione di Palermo) e “Il Secolo XIX” (edizione Savona) e del periodico culturale “Notabilis”. Collabora stabilmente con “Midnight Magazine”.

Nel 2013 ha pubblicato per Rizzoli il suo primo romanzo, Capo Scirocco, uscito anche negli Stati Uniti, vincitore del Premio Rapallo-Carige per la Donna Scrittrice 2013 e del Premio Letterario Internazionale Isola d’Elba – “R. Brignetti”, finalista al Premio Alassio Centolibri “Un Autore per l’Europa” e al Premio “Città di Rieti”.

A febbraio 2016 è uscito il suo secondo romanzo, Fiammetta (Rizzoli). Fiammetta è arrivato secondo al Premio Dessì e al premio Subiaco Città del Libro e si è aggiudicato il Premio Fieramente Web.

Mario Baudino

Nato a Chiusa di Pesio, vive a Torino, dove fa il giornalista culturale. Presente nell’antologia “La parola innamorata” (Feltrinelli, 1978), ha pubblicato il suo primo libro di poesie “Una regina tenera e stupenda” (Guanda) nel 1980. Sono seguiti, con lo stesso editore, “Grazie” (1988), “Colloqui con un vecchio nemico” (1999), “Aeropoema” (2006). E’ del 2108 la raccolta di gran parte di questi versi in “La forza della disabitudine” (Aragno). È autore di romanzi: “In volo per affari” (Rizzoli 1994), “Il sorriso della Druida” (Sperling & Kupfer 1998), “Per amore o per ridere” (Guanda 2008) e “Lo sguardo della farfalla” (Bompiani, 2016). Tra i saggi, “Il gran rifiuto, storie di autori e di libri rifiutati dagli editori” (Longanesi 1991, Passigli 2009), “Il mito che uccide” (Longanesi, 2006), “Ne uccide più la penna – storia di crimini, libri e detective” (Rizzoli, 2011) e “Lei non sa chi sono io”, dedicato ai casi più clamorosi di pseudonimia letteraria (Bompiani, 2017).