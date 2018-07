E’ stata ufficializzata oggi la composizione dei gironi della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione in Liguria.

Per quanto riguarda l’Eccellenza, Imperia e Ventimiglia sono state inserite nel girone A assieme a Pietra Ligure ed Alassio. Per la Promozione tutte e quattro le ponentine sono nel girone A: Dianese & Golfo, Ospedaletti, Sanstevese e Taggia.