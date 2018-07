«Una legge, da noi richiesta, che tende alla valorizzazione di tantissimi prodotti, spesso sconosciuti, ma di grande valore turistico e sociale». Commenta così Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria, dopo l’approvazione all’unanimità da parte della III Commissione Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro della proposta di legge 188 sul “Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.”.

La legge prevede l’istituzione del Registro delle Denominazioni comunali (De.Co.), in cui vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari di ogni Comune, che abbiano ottenuto la De.Co., e i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali. In base alla legge, è previsto anche il Regolamento di iscrizione al registro regionale De.Co., che rappresenta il riferimento orientativo per i Comuni per realizzare procedure omogenee nell’attribuzione della denominazione.

«Un sentito ringraziamento al presidente della III Commissione Andrea Costa, al gruppo della Lega Nord e a tutti i consiglieri che hanno votato la proposta di legge, per la sensibilità dimostrata e l’attenzione verso le nostre produzioni e tradizioni – conclude Costi – Ora ci aspettiamo una rapida approvazione della legge in consiglio regionale».