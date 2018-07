Stasera intorno alle 20 si è concluso l’intervento di ricerca che ha visto operare una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria e i Vigili del Fuoco. Una donna ha perso l’orientamento in Val di Vara, località Mangia, ed ha chiamato i soccorsi. La donna è stata individuata sul sentiero dopo poco tempo grazie alle indicazioni che ha fornito ai soccorritori e all’ottima conoscenza del territorio delle squadre di soccorso.

