Nelle giornate di giovedì dalle ore 8.00 alle 14.00 il Servizio Veterinario sarà a disposizione di tutti i cittadini dei Comuni della Provincia di Imperia che vorranno iscrivere ed identificare i propri animali.

L’accesso al servizio avverrà su appuntamento, che potrà essere così richiesto:

• telefonando al n. 0183 537663 dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì

• inviando una email all’indirizzo: veterinari@asl1.liguria.it

A seguito di appuntamento ci si potrà recare presso l’Ambulatorio di Via Nizza muniti del proprio documento d’identità valido e di tessera sanitaria/codice fiscale per la corretta identificazione e applicazione di microchip da parte di personale veterinario.

Coloro che non potranno recarsi di persona ad identificare il cane, possono delegare altra persona, compilando una autocertificazione.

Al proprietario verrà rilasciata copia cartacea del certificato di iscrizione.

Sino al 30 settembre continua l’applicazione gratuita dei microchips presso il Servizio Veterinario di via Nizza 4 a Imperia