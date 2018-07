Letteratura e montagna, due grandi passioni che si intrecciano. A proporre questo straordinario binomio ci provano, per il quinto anno consecutivo, l’Associazione Culturale Valle Maudagna in collaborazione con l’Associazione San Biagio ed il sito www.frabosasottana.com, promotori del Salone del Libro di Montagna in programma sabato 21 e domenica 22 luglio a Frabosa Sottana in provincia di Cuneo.

La rassegna –che si ripropone di portare sotto i riflettori il territorio, fornendo impulsi per la valorizzare delle sue risorse e fornire –contestualmente- proposte concrete per mitigare le criticità che lo opprimono– ha al centro del suo intenso programma, la presentazione di una serie di libri di autori diversi, ma uniti da quel singolare fil-rouge che è appunto la montagna.

Ad aprire la kermesse libraria sarà, sabato 21, ciò che è ormai una tradizione del Salone ovvero la valorizzazione del rapporto tra Piemonte e Liguria, territori uniti da un legame alpino che si concretizza, in questo caso, in forma letteraria.

Alle 15, l’autrice valbormidese Laura Maggesi aprirà la rassegna dedicata alle presentazioni librarie parlando del suo ultimo lavoro: “Le lunghe ombre”. A seguire, alle 15,30, Lidia Dutto illustrerà il suo saggio dal titolo: “Se nasce femmina piange la formica”. Alle 16, Gabriele Gallo promuoverà la sua “3a guida dei rifugi e bivacchi della provincia di Cuneo”. Alle 17, Bruno Vallepiano intratterrà la platea con la presentazione del libro di Severino Bellino “La quercia del Myr”.

Il gemellaggio “alpestre-editoriale” tra Liguria e Piemonte proseguirà con l’autrice imperiese di San Biagio della Cima, Paola Maccario col suo “Diario dell’alpino Francesco”. Storia di alpini anche alle ore 18 con Giorgio Cugnod che proporrà “Un alpino nella storia, il generale Giovanni Battista Piovano”.

Le presentazioni librarie proseguiranno domenica 22, alle ore 10, con “Pluc sui sentieri della montagna”, frutto del lavoro degli alunni della scuola Primaria di Frabosa Soprana. Nel pomeriggio, alle 15, Ernesto Billò illustrerà il suo ultimo lavoro dal tema: “Le grandi tappe della storia di Mondovì”. Dopo di lui, alle ore 16, sarà la volta di Maria Grazia Orlandini, autrice di “Al tempo della guerra del sale”. Alle 17, Roberto Croci ci porterà “Alla scoperta della via Marenca”. E’ previsto alle 18 invece l’intervento di Marzia Verona col suo “Capre 2.0”.

Tutte le presentazioni librarie avranno luogo presso la sala convegni dell’Albergo Italia.

Nel contesto del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana assumono da sempre elevata rilevanza i convegni, le mostre e gli incontri.

Tra i convegni spiccano quello promosso sabato 21, alle ore 10,30, in collaborazione con l’Uncem, (l’Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani) la dal tema “La nuova legge forestale e lo sviluppo delle valli alpine”.

Domenica alle 10,45 sarà invece la volta del Convegno Uisp sui 70 anni di attività dell’Unione Italiana che promuove lo sport per tutti. Nell’occasione sarà anche promosso il libro di Luciano Senatori: “Compagni di cordata”.

Relativamente alle mostre, da non perdere quella fotografica che si terrà presso il salone delle esposizioni dell’Albergo Italia, proposta da Roberto Croci che ha quale argomento “la scoperta della Roa Marenca”, mostra alla cui organizzazione partecipa anche l’Atl cuneese.

Nel piazzale antistante l’Albergo Italia, per l’intera durata del Salone, sarà presente anche un gazebo presso il quale l’Associazione culturale I Mundaj che gestisce la biblioteca comunale di Frabosa Sottana proporrà l’iniziativa “Libera un libro”.

L’evento clou della quinta edizione del Salone del Libro di Montagna rimane tuttavia l’incontro con Marco Olmo. Il pluri campione di marcia estrema, ospite d’onore della kermesse, parlerà delle sue imprese e proporrà una serie di avvincenti filmati sabato 21 luglio, alle ore 21, presso l’ex Confraternita messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Frabosa Sottana.

Immancabile, nella “due giorni” di Frabosa Sottana, anche la presenza di stand espositivi di aziende che operano nel mondo dell’editoria e di imprese locali.

Il Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana, che propone gratuitamente al pubblico ogni iniziativa, gode del Patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Frabosa Sottana e del contributo dello stesso Comune di Frabosa Sottana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi e di importanti aziende che operano nel Nord-Ovest.

Sarà possibile seguire la quinta edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana attraverso il sito ufficiale www.salonelibromontagna.blogspot.it oppure collegandosi alla pagina

https://www.facebook.com/Salone-Libro-Montagna-Frabosa-161709700862522