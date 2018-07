Mercoledì 11 luglio si svolgerà, nella sede della Provincia di Imperia di viale Matteotti 147, il Comitato di sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg Alcotra Italia-Francia 2014-2020. Saranno presenti i rappresentanti delle Regioni partner (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Alvernia-Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e dei Dipartimenti (Alta Savoia, Alte Alpi, Alpi di Alta Provenza e Alpi Marittime per approvare i prossimi piani tematici PITEM e dei piani territoriali PITER. Al termine del Comitato, alle 12.30, nell’atrio del palazzo della Provincia, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e il presidente della Provincia di Imperia Fabio Natta incontreranno la stampa. Saranno, inoltre, premiati i vincitori del concorso fotografico lanciato dal programma Alcotra per la sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile, uguaglianza e parità di genere.

