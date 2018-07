Genova è stata nuovamente scelta quest’anno per ospitare ben tre congressi dei Testimoni di Geova. I congressi avranno luogo presso RDS Stadium della Fiumara. Sono attesi oltre 13.000 Testimoni di Geova provenienti dalla Liguria di ponente del levante e alcuni dal basso Piemonte. Questi saranno divisi in tre congressi che si svolgeranno il primo dal 6 – 8 luglio, il secondo dal 13 – 15 luglio e il terzo dal 20 – 22 luglio.

Novità di quest’anno sarà il secondo congresso che si terrà dal 13 – 15 luglio, che vedrà la partecipazione di una folta delegazione di Testimoni di Geova di lingua spagnola non solo della Liguria ma residenti nel nord ovest, questo congresso sarà svolto in lingua spagnola. Si tratta di uno dei più importanti avvenimenti dell’anno di questa confessione cristiana e più numeroso di quello tenuto sempre a Genova lo scorso anno.

Il tema del congresso è “Sii Coraggioso!”. Permetterà a intere famiglie di ascoltare informazioni tratte dalla Bibbia che indicano come sviluppare e rafforzare una fede autentica che permetta di guardare al futuro con speranza, fiducia e coraggio nonostante le difficoltà che si affrontano in un sistema così instabile come quello che ci circonda.

L’obiettivo del programma è aiutare a capire che la vera fede, accompagnata dalla perseveranza e dal coraggio, ci aiuta a non arrenderci davanti ai problemi, ci avvicina al Creatore, aiuta ad essere ottimisti e migliora i rapporti con i familiari, vicini, colleghi e il prossimo in generale. La vera fede, accompagnata sempre dal coraggio, prepara ad affrontare qualunque difficoltà perché fa avere l’assoluta fiducia che Dio si prenderà cura di chi lo serve e che realizzerà le sue promesse. Contenuti multimediali: saranno numerosi. Mostreranno quali lezioni di coraggio si possono imparare dalla Bibbia e dalla natura. Film: Domenica pomeriggio alle ore 13.50 sarà possibile assistere alla proiezione del film “Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia”.

Come a tutti i congressi dei Testimoni di Geova,sabato alle ore 11.45,dopo la considerazione sul tema: “Non siamo di quelli che tornano indietro” si procederà al battesimo di coloro che hanno sviluppato una fede autentica, disposti a dimostrarla nella loro vita quotidiana. Il discorso principale sarà pronunciato domenica mattina, alle 11:20, avrà il tema “La speranza della risurrezione ci dà coraggio”. I tre congressi di uguale programma avranno inizio al mattino alle ore 9.20 per concludersi nel pomeriggio alle ore 16.50.

Dalla metà del mese di giugno i Testimoni di Geova si sono impegnati in una campagna speciale per invitare a questo congresso i cittadini residenti in Liguria e in particolare a Genova. Come avviene in tutti gli incontri dei Testimoni, l’ingresso è libero e non si fanno collette.