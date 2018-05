Domani, venerdì 18 maggio, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale insieme all’assessore allo Sport Ilaria Cavo saranno a Bordighera per un incontro inserito nel percorso di sviluppo della prima community europea del Benessere, costituita da 18 Comuni tra l’estremo ponente ligure e il comune francese di Saorge e candidata a “European Community of Sport 2019”. L’appuntamento è alle 11 presso Novantiqua (via lunga 2).

“Sarà l’occasione per condividere conoscenze, idee innovative e progetti che coinvolgano il nostro territorio – spiega l’assessore Viale – dall’estremo ponente, con la Community del Benessere, fino al savonese, con “Italian Riviera”, che sabato scorso ha presentato la propria candidatura a “European Community of Sport 2020″. L’obiettivo di questa iniziativa è mettere a fattor comune le idee, le proposte, le iniziative migliori per lo sviluppo di questi comprensori sia sotto il profilo del turismo sportivo sia, nel caso dell’estremo ponente, sotto il profilo del benessere, della salute, della prevenzione. Vogliamo creare una rete, un modello virtuoso che speriamo di poter estendere al più presto al resto della Liguria, grazie anche alla candidatura di Genova a Capitale Europea dello Sport nel 2023. Si tratta di un ulteriore tassello del lavoro avviato l’anno scorso con la nascita della prima Community europea del benessere: Regione Liguria in veste di capofila sostiene con forza questo percorso”. “L’incontro di domani – aggiunge l’assessore Cavo – sarà l’occasione anche per progettare insieme manifestazioni ed eventi sportivi che saranno realizzati nei prossimi mesi, grazie, ad esempio, alla presenza proprio a Bordighera del tennis club più antico d’Italia o del Centro Tennis Piatti, punto di riferimento internazionale per gli allenatori dei campioni ai vertici del ranking mondiale e per le promesse del futuro”.

Oltre agli assessori regionali Viale e Cavo, all’iniziativa parteciperanno, tra gli altri, i sindaci di Vallebona (Comune capofila della Community), Bordighera, Dolceacqua, Ospedaletti, Pigna, Camporosso, il presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli con il coordinatore per il nord ovest Enrico Cimaschi, il direttore generale di Asl1 Marco Damonte Prioli, Francesco Fontana della Consulta Regionale per l’Handicap, il presidente dell’Unione provinciale Albergatori di Savona Angelo Berlangieri, il presidente di Federalberghi di Bordighera Ezio Formosa e i presidenti dei circoli sportivi di tennis, pallavolo, bike, tiro con l’arco presenti nel comprensorio.