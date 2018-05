Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

base delle somme effettivamente convertite in euro, le conseguenti variazioni di bilancio

bimbi dei giardini Tommaso Regio, lato Via Veneto;

per il finanziamento del progetto “The revitalization of Ventimiglia Public Park” di

1) DI APPROVARE il disciplinare per l’ottenimento del finanziamento, allegato parte

CON VOTI favorevoli unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in

espressi per la regolarità tecnica dal Dirigente della Ripartizione V e per la regolarità contabile dal

ATTESO CHE il contributo pari a USD 58.500,00 è al lordo degli oneri relativi alla conversione in

PRESO ATTO che il contributo è sufficiente per coprire l’intero costo del progetto ipotizzato, non

Fondazione privata, pari a USD 58.500,00, viene vincolato al progetto “The revitalization of

VISTO il disciplinare per l’ottenimento del finanziamento, predisposto dalla Open Society

di nuova pavimentazione antitrauma e nuovo complesso di giochi per bambini.

dell’area giochi suddetta, comunicata alla Open Society Foundation sulla base di preventivi già in

CONSIDERATO che la stima della spesa per l’acquisto e la posa delle strutture per il rifacimento

finanziamento della stessa, sottoponendo dunque al Comune un disciplinare d’intesa per

Via Veneto, la prima area su cui intervenire, vista l’obsolescenza dei giochi presenti e il

– in particolare l’Amministrazione rinveniva nell’area gioco dei bimbi dei giardini Regio, lato

attività significativi per la collettività

straordinario a “sostegno” della resilienza dimostrata in questi ultimi anni con l’aumento del

Ventimiglia| Grazie a una donazione verrà recuperata l’area giochi dei Giardini Tommaso Reggio. L’area posta dalla parte di Via Veneto. A finanziare i 48.000 ( 58.500 usd) euro necessari la Fondazione FOSI Foundation Open Society Institute.