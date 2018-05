Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento a Castelbianco (Savona) per un ragazzo, che arrampicandosi sulla via Cineplex, è caduto. Una volta sul posto insieme ai Vigili del fuoco di Albenga ed alla Croce Rossa di Albenga è stata riscontrata la rottura della caviglia sinistra dovuta all’impatto con la parete. Probabilmente dopo aver perso la presa è caduto qualche metro e facendo pendolo sulla corda nell’atto di fermarsi ha messo male il piede e si è procurato la rottura. Dopo aver stabilizzato l’arto il ragazzo è stato portato in una zona idonea al recupero con verricello e trasportato all’ospedale in elicottero.