Prende il via domani il cammino della Sanremese nei playoff di Serie D.

Ospite al “Comunale” sarà il Viareggio (fischio d’inizio alle 16) che ha chiuso il campionato al quinto posto con 58 punti, frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte.

Sanremese e Viareggio si sono affrontate alla prima giornata di campionato. All’andata al “Comunale” finì 2-2, al ritorno i matuziani si imposero 4-2 in terra toscana.

Per la gara di domani il tecnico Alessandro Lupo dovrà fare a meno dello squalificato Simone Bregliano e dell’infortunato Nicholas Costantini. In dubbio Filippo Scalzi.

I prezzi dei biglietti per la gara di domenica saranno: tribuna centrale 20€ (ridotto 15€), tribuna laterale 15€ (ridotto 12€), gradinata 8€ prezzo unico. Per evitare code al botteghino invitiamo i tifosi a presentarsi domenica al “Comunale” con un certo anticipo sul fischio d’inizio della partita.

Ricordiamo che, trattandosi di gara di playoff, non saranno validi gli abbonamenti.