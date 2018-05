L’ex vicesindaco e assessore alle finanze di Imperia Rodolfo (Rudy) Leone, è mancato all’età di 70 anni.

Leone, commercialista, iniziò la sua attività politica da giovane nell’allora Pli. In passato è stato anche presidente della Rari Nantes Imperia. Lascia le figlie, Francesca e Chiara ed il fratello Mario, avvocato. I funerali di Leone saranno celebrati lunedì 14 maggio.

La grande famiglia della Rari Nantes Imperia apprende con profondo dolore la notizia della scomparsa del Presidente Rodolfo Leone.

Consiglio Direttivo, Soci, Dipendenti ed Atleti lo ricordano come un grande appassionato di sport che portava nel cuore i colori giallorossi della Rari. Un amore, per la squadra della sua città, manifestato sempre con sportività ed entusiasmo.

Tutto il mondo giallorosso si stringe in un forte abbraccio alle figlie Francesca e Chiara ed al piccolo Leone.