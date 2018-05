Domani, venerdì 11 maggio il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e gli assessori regionali effettueranno la settimanale riunione di Giunta ad Imperia nella Sala del Consiglio della Provincia di Imperia in Viale Matteotti per discutere e approvare alcuni provvedimenti di rilevanza per il territorio.

In particolare alle 11 (Sala dei Comuni della Provincia di Imperia) è prevista la conferenza stampa di presentazione dell’intesa per il riutilizzo delle aree del vecchio sedime ferroviario da San Lorenzo al Mare ad Andora, recentemente dismesse, attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone, i Sindaci dei Comuni di Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo e Andora, il direttore della Direzione Produzione Liguria di RFI Marco Torassa e la responsabile del Centro Nord – Ovest di FS sistemi urbani Norberta Valentino.

Alle 13.30 seguirà la conferenza stampa del dopo Giunta per illustrare i principali provvedimenti approvati (Sala dei Comuni della Provincia di Imperia).

Alle 15 il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola consegneranno 24 alloggi di ARTE agli inquilini assegnatari (via Baitè).