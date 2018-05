Coinvolgente appuntamento ieri sera, presso la sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, dove si è svolto l’incontro “Il coaching per lo sviluppo della propria leadership personale in un mercato che cambia”. Un numeroso pubblico ha seguito l’evento tenuto dalla Dott.ssa Raffaella Rognoni, Professional Coach PCC ICF, Consulente HR, Senior Trainer.

Ad aprire la serata è stato Paolo Gori, Responsabile della zona di Taggia e Sanremo, che ha portato i saluti della Confartigianato. In sala era presente anche il presidente dei Fabbri Fabrizio Francone.

Dopo una presentazione iniziale, la dott.ssa Rognoni ha invitato i presenti, dopo averli divisi in gruppi, ad effettuare un lavoro stimolante che ha dato risultati sorprendenti. L’obiettivo era infatti quello di porre l’accento sullo sviluppo della propria leadership personale per gestire con efficacia i vari cambiamenti del mercato, oltre che presentare ICF (International Coach Federation), la sua storia e la cultura del Coaching. L’appuntamento è stato infatti organizzato in occasione della settimana mondiale dedicata alla Scienza del Coaching Professionale.