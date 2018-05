Entra nel vivo la battaglia per l’accesso alle finalissime di Ariston Comic Selfie 2018.

I 12 concorrenti che il 30 e 31 maggio si sfideranno dal vivo sul palco più famoso d’Italia saranno il frutto delle votazioni che si stanno svolgendo in questi giorni per Ariston Comic Selfie, Ariston Comic Selfie Parody e Ariston Selfie Poetry, la categoria dedicata alle poesie di massimo 90 parole recitate in video-selfie che costituisce la grande novità di questa terza edizione dello spettacolo del web.

Da sabato 5 maggio sarà possibile vedere i video-selfie dei semifinalisti di Ariston Comic Selfie, le parodie di Ariston Comic Selfie Parody e le video-poesie della sezione Selfie Poetry presso la Sala Incontri del Teatro Ariston di Sanremo fino a martedì 8 maggio, tutti i giorni, dalle 17 alle 22. L’ingresso è libero.

I visitatori potranno visionare liberamente i video, le parodie e le video-poesie e votare con il proprio smartphone i loro preferiti sul sito www.aristoncomicselfie.com.

Regole di Votazione: si potranno esprimere un massimo di TRE (3) voti per ciascuna categoria sul sito ufficiale della manifestazione www.aristoncomiselfie.com direttamente nella pagina dedicata ad ogni singolo concorrente. IMPORTANTE: i tre voti non sono cumulabili ed ogni partecipante potrà essere votato una sola volta.

I 16 semifinalisti di Ariston Comic Selfie:

1) Danilo Monterotti

2) Marco Calcagno e Nicola Fazio

3) Umberto Maria Sasso e Giuseppe Tebaldi

4) William Volpicella e Valentina Gadaleta

5) Raffaello Corti

6) Nicolò D’Angelo

7) Karl Mirabelli

8) Bruno Interlandi e Marco Rudel

9) Giovanni Lopedota

10) Gianluca Criscuolo

11) Chiara Battistini

12) Marco Bernardini

13) Luca Cristiani

14) Roberto Lanzolla

15) Vittorio Pettinato e Matteo Portinari

16) Thomas Zamboni

I 10 selezionati di Ariston Comic Selfie Parody:

1) Andrea Lavalle e Luca Costale

2) Crescenzo Greco e Mario Barone

3) Michele De Pascalis

4) Gioacchino Gargano

5) Maria Esposito & Carmine Bassolillo

6) Andrea Maluccio & Danilo Secondo Brandizzi

7) Nicola Ghione

8) Gabriele Mastropietro

9) Maury Incen

10) Carla Zarbà

I 9 selezionati di Ariston Selfie Poetry:

1) Gabriel Pirco

2) Valentina Carinato

3) Shany Martin

4) Riccardo Cacace

5) Sara Colonnelli

6) Lorenzo Calvani

7) Nicola Pisano

8) Emanuele D’Amico

9) Simone Bacchilega

Le votazioni per la seconda fase di Ariston Comic Selfie si svolgono fino alle 23.59 di martedì 8 maggio.

Coloro che dalle votazioni risulteranno i 5 finalisti di Ariston Comic Selfie, i 4 finalisti di Ariston Comic Selfie Parody e i 3 finalisti di Ariston Selfie Poetry, avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Teatro Ariston Sanremo durante le finalissime di mercoledì 30 e giovedì 31 maggio.

Le serate finali, nelle diverse figure di conduttori e ospiti, vedranno la partecipazione di Diana Del Bufalo, Edoardo Mecca, Leonardo Fiaschi e Chiara Magliocchetti, e saranno trasmesse in diretta streaming dal Teatro Ariston di Sanremo. Il backstage interattivo sarà invece animato da Marco Abbro e Fabiano Pagliara, del duo Marco e Fabiano, già vincitori dell’Ariston Comic Selfie Parody 2017, autori di parodie virali sul web e oggi creativi per l’agenzia Armando Testa.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica della dj e cantante sanremese Georgia Mos.

La giuria di qualità di Ariston Comic Selfie 2018 è invece composta da Carla Vacchino, proprietaria del Teatro Ariston, la Responsabile Ufficio Promozionale Culturale SIAE Danila Confalonieri, la cantautrice e regista Isabella Biffi, Red Ronnie, il poeta Giuseppe Conte e l’artista Marco Lodola.

Ariston Comic Selfie 2018 è una manifestazione organizzata con il contributo di SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Sanremo, AGIS, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, FITA Federazione Italiana Teatro Amatoriale e Camere di Commercio Riviere di Liguria.