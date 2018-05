L’assessore regionale Ilaria Cavo ha regalato un biglietto per la partita del Cuore del 30 maggio a Genova a Paolo Gentiloni (oggi a Genova a Palazzo Ducale) che è tutt’ora Presidente del Consiglio in assenza di un nuovo governo. L’incasso della Partita andrà al Gaslini di Genova e all’Airc. “La solidarietà – ha detto Ilaria Cavo – non ha colori politici”.