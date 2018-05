Ventimiglia| In arrivo una nuova scuola per il centro storico ? A quanto deliberato dalla Giunta comunale l’intenzione sembra quella infatti di seguito potete trovare la delibera della Giunta che richiede alla Regione Liguria di avviare le procedure per inserire Ventimiglia nel piano regionale dell’edilizia Scolastica ora si dovrà attendere la risposta

1) DI INDICARE all’Ufficio Tecnico – settore LL.PP., quale indirizzo prioritario, di avviare tutte le procedure per richiedere alla Regione Liguria l’inserimento nel Piano Regionale Triennale per l’Edilizia Scolastica 2018/2020, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 30 marzo 2018, la realizzazione di un nuovo edificio scolastico su area di proprietà comunale, censita al NCEU al Foglio 56 mappale 261 di mq. 6390 mq in fregio a via Forte S. Paolo, come da allegata SCHEDA SINTETICA DATI AREA DI INTERVENTO, mediante l’acquisizione di uno Studio di fattibilità dell’opera ed all’Ufficio Ragioneria di apportare al bilancio le necessarie variazioni per coprire i costi di progettazione e di indagine necessari per permettere l’affidamento degli incarichi professionali necessari;