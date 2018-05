Ottimo podio per l’Airole alla final four regionale della Serie C di futsal svoltasi lo scorso weekend al Paladiamante di Genova Bolzaneto. La squadra della Val Roja, per la prima volta quest’anno ai play-off, si è infatti laureata terza forza ligure alle spalle di Athletic Chiavari e Ospedaletti.

In semifinale contro la forte squadra del Tigullio, poi risultata vincitrice e promossa direttamente in serie B, l’Airole è andata incontro ad una sconfitta per 1-5 dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-3 (di Marcarino la rete per i biancoverdi).

Ben diversa la finale per il terzo posto di domenica nella quale i ragazzi di mister Franco Basta hanno trovato un pronto riscatto superando il Lavagna con il risultato di 5-2 portando a referto la doppietta di Gullace, un autogol della difesa avversaria e le reti dello stesso Marcarino e di Biancheri.

Grande soddisfazione per il Presidente Stefano Ricci rientrato così in sede col primo trofeo nella storia dell’Airole: “Siamo davvero felici per questo meritatissimo terzo posto. I ragazzi ed il mister hanno dato vita ad una stagione eccezionale che ha visto la sua giusta conclusione in questa final four. In gara singola tutto è possibile ma i nostri avversari della semifinale si sono dimostrati davvero forti e facciamo loro i complimenti per la promozione. Nella finale per il terzo posto abbiamo infine fornito un’ottima prestazione di squadra conquistando questo podio che dedichiamo a tutti i nostri familiari, amici e sostenitori. Siamo davvero orgogliosi di aver portato a testa alta il nome di Airole e della Val Roja nei campi della Liguria e cercheremo di ripartire da qui per essere ancora protagonisti il prossimo anno.”

La rosa completa dell’Airole FC 2017-2018

Giocatori: Marco Anzalone (C), Giuseppe Aiello, Christian Biancheri, Alessandro Bosio, Mattia Calvi, Enrico Costa, Carmine Di Matteo, Fiorenzo Favaloro, Simone Ferrari, Marco Foti, Vincenzo Gullace, Agostino Lanzo, Andrea Lillo, Francesco Luppino, Matteo Marcarino, Giuseppe Paglino, Mario Rositano, Domenico Sacco, Davide Trama.

Allenatore: Franco Basta

Addetto stampa – audio video: Matteo Bianchini

Dirigenti: Salvatore Di Giorno, Angelo Pignieri

Presidente: Stefano Ricci