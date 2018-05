Martedì 8 Maggio, dalle ore 20,30 alle 23, si terrà presso la sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, un incontro gratuito ed aperto a tutti dal titolo “Il coaching per lo sviluppo della propria leadership personale in un mercato che cambia”. L’evento, rivolto sia alle imprese sia a privati, vedrà la partecipazione della Dott.ssa Raffaella Rognoni, Professional Coach PCC ICF, Consulente HR, Senior Trainer.

L’evento avrà anche una modalità pratica, con i partecipanti che saranno invitati ad esercitarsi in momenti in coppia e piccoli gruppi. L’obiettivo è quello di porre l’accento sullo sviluppo della propria leadership personale per gestire con efficacia i vari cambiamenti del mercato, oltre che presentare ICF (International Coach Federation), la sua storia e la cultura del Coaching. L’appuntamento è stato infatti organizzato in occasione della settimana mondiale dedicata alla Scienza del Coaching Professionale.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi all’incontro gratuito è possibile inviare una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.