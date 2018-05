Impegno, il 1 maggio, a Caselle (Gebova) per il gruppo off road dei Giovanissimi (7/12 anni) del Rusty Bike Team Icer Costruzioni, con il sodalizio di Pontedassio, oltre ad essere premiato a livello societario, festeggia il titolo regionale di specialità grazie alla prova di Elisabetta Ricciardi.

Tanti biker, tante società, presenti al campionato regionale Fci Liguria di mtb.

Nelle G2 (8 anni) arriva la splendida vittoria di Elisabetta Ricciardi, mentre in campo maschile Cristian Rainisio è ottavo. Nei G3 (9 anni) buon sesto posto di Luca Fordano, e stesso piazzamento, conquistato da Matteo Belgrano nei G5 (11 anni) precedendo di due posizioni lo sfortunato Santiago Moretto, incappato in una caduta, ma prontamente in sella per concludere il suo regionale: tredicesimo è Samuele Rainisio.

Nei G6 (12 anni), nella top ten, entrano Mattia Bandera (ottavo) e Christian Alassio (nono): 13^ Simone Ranise,16^ Federico Massa.

Da segnalare che i nostri Matteo Siffredi e Simone Alassio si sono prestati con grande passione al servizio di apri pista e scopa delle varie gare.

Domenica 29 aprile le categorie esordienti e giovanissimi sono state impegnate alla gara ciclistica su strada disputata a Ventimiglia con in programma le gare su strada del Trofeo Città di Ventimiglia che si sono tenute nel circuito cittadino intorno ai giardini Tommaso Reggio e il lungomare.

I primi ad entrare in scena sono Alice Siffredi e Giacomo Veglio, che tenendo duro, portano a casa un buon risultato. Negli esordienti II anno (14 anni), buoni risultati per Alessio Fordano che chiude nono, con Matteo Mistrali tredicesimo. Sfortunato Simone Alassio che al secondo giro viene coinvolto in una caduta di gruppo. In corsa anche Wellington Bianchino. Da rimarcare la prova della nostra Matilde Mistrali, decisamente all’altezza della situazione in mezzo ai ragazzi, portandosi anche in testa al gruppo, vincendo la classifica al femminile.

Ci spostiamo nel mondo dei Giovanissimi (7/12 anni).

Strepitosa Elisabetta Ricciardi vincitrice tra le G2 (8 anni). In campo maschile Cristian Rainisio sfiora il podio chiudendo quarto.

Nei G3 (9 anni) dal primo all’ultimo metro è il nostro Luca Fordano a dare il ritmo alla gara, portando a casa un ottimo secondo posto. Nei G5 (11 anni) problemi tecnici per Samuele Rainisio e Santiago Moretto e grande prova di carattere da parte di Matteo Belgrano. Nei G6 (12 anni), entra nella top ten Mattia Bandera e Christian Alassio ben coadiuvati dal lavoro di Simone Ranise..

A Pecetto di Valenza (Al), infine, Thomas Schimizzi conclude diciannovesimo alla Top class regionale di mtb tra gli Allievi II anno.