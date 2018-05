Sarà stato per la magnifica giornata o per il suggestivo percorso o semplicemente per la voglia di stare in buona compagnia all’aperto e fare sport che, domenica 29 Aprile, 244 atleti fra cui molti turisti, hanno partecipato alla tradizionale Marcia di Primavera dei Tre Campanili, XVIII edizione. Gli organizzatori della marcia, Comitato Pro Centro Storico e Club Alpino Italiano con il Patrocino della Città di Ventimiglia, sono pienamente soddisfatti del risultato raggiunto: un gran numero di sportivi, grandi e piccini, ha trascorso una bella mattinata di sano sport immersi nella grande bellezza della nostra Liguria. Attraversando ampi tratti coltivati ad ulivi o profumati boschi di tipica macchia mediterranea i partecipanti hanno percorso antichi sentieri, tratti della Via Julia Augusta o tipiche mulattiere per raggiungere i campanili dei borghi di San Lorenzo, San Bernardo e, infine la millenaria chiesa di San Michele. La marcia non è competitiva, tuttavia una grande coppa, offerta da Parafarmacia Pallanca è stata consegnata al primo arrivato, Daniele Verardo, che ha impiegato 61 minuti per coprire gli oltre 10 chilometri di saliscendi, quindi una coppa alla prima donna Simona Toselli, 1 ora e 17 minuti. Premi anche al più giovane, Gianluca Gepponi di 6 anni, alla meno giovane, Isabella Gerardi, classe 1938, a chi è giunto da più lontano, Luca Facciolo, “spantegau” proveniente da Stoccolma, all’amico a quattro zampe Pippo accompagnato da Ileana. Le coppe premio sono state offerte da: Bar del Teatro, Oreficeria Isnardi, Consigliere Roberto Nazzari, Caffè de Paris, Gioielleria Ascheri, un grazie particolare a Pasta Fresca Morena, al Bar Oblò per l’ospitalità, al Nucleo Protezione Civile di Ventimiglia, al Nucleo Protezione Civile Alpini in Congedo per la sicurezza lungo il percorso e alla Croce Verde Intemelia che, come sempre, ha garantito, con uomini e mezzi, un pronto intervento in caso di necessità. Al termine gadgets e un veloce spuntino per tutti. Gli organizzatori ringraziano tutti: partecipanti, sponsor, amici collaboratori ed invitano sin d’ora a partecipare alla prossima edizione della Marcia di Primavera dei Tre Campanili anno 2019.

Sergio PALLANCA