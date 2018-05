Con l’orchidea dell’Unicef fai rifiorire la vita, proteggendo migliaia di bambini soli, in fuga da guerre, povertà e violenza.

L’iniziativa a livello nazionale ha interessato oltre 2.200 piazze e mobilitato circa 11.000 volontari Unicef.

In tredici piazze della nostra provincia l’evento è stato promosso dal Presidente del Comitato Unicef Imperia Colomba Tirari di Bordighera.

In particolare a Taggia la manifestazione è stata gestita dal Volontario Unicef Raffaele Regina e fortemente sostenuta dal Presidente del Consiglio Comunale di Taggia Laura Cane.

Bambini ed adulti sono stati chiamati nella splendida cornice dei Giardini di Villa Boselli di Arma di Taggia per trascorrere insieme momenti di gioiosa aggregazione e di solidarietà con “Topolino Walt Disney” come testimonial della Kermesse.

In occasione della due giorni dedicata alla raccolta fondi per i bambini sperduti nel mondo è entrato di scena il “Tennistavolo Regina Riviera Fiori Liguria” in abbinamento dello sport al servizio della solidarietà.

Per la cronaca sportiva, alla presenza del Consigliere Comunale Delegato alle Politiche Giovanili Manuel Fichera, questala classifica con la premiazione dei podi delle gare svolte:

Singolare mini pongisti

A pari merito tutti i piccolissimi protagonisti tabiesi:

Benedetta Orsetti, Irene Donzella, Edoardo Albano e Matteo Donzella.

Singolare misto prima giornata

1°) Gioele Orsetti di Taggia – 2°) Riccardo Morelli – 3°) Daniele Ghione 4°) Aep Saepudin dall’Indonesia – 8°) Karolina Jagodzinska dalla Polonia.

Singolare misto seconda giornata

1°) Daniele Ghione di Taggia – 2°) Giovanni Grassi di Sanremo 3°) Tommaso Martini – 4°) Mattia Losso – 8°) Ewa Jagodzinska dalla Polonia