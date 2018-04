Oggi, alla presenza del Questore di Imperia, dottor Cesare Capocasa, si è costituita Donatorinati ADVPS Liguria. «E’ importante per la Polizia di Stato – ha dichiarato il Questore Capocasa – avere una sua associazione così presente nel sociale su un tema, quello della raccolta del sangue, che soprattutto con l’imminente stagione estiva assume toni di severa criticità». Il Questore ha invitato poi i neo associati, ad organizzare quanti più eventi in tutta la Liguria, ricordando, come occasione propizia, la Giornata Mondiale del Donatore di sangue, fissata dalla OMS il 14 giugno p.v. In quella giornata, l’Associazione dei donatori poliziotti sarà impegnata su tutto il territorio nazionale, dando vita sia a raccolte straordinarie sia a iniziative di sensibilizzazione per promuovere una sempre più condivisa cultura della donazione, specie tra i più giovani. Il Presidente nazionale dei Donatorinati, Claudio Saltari, ha ringraziato i soci fondatori della struttura ligure, evidenziando il successo ottenuto grazie all’apertura della decima struttura regionale in Italia. «La comunità imperiese e ligure tutta potrà confidare sulla vicinanza e generosità delle colleghe e dei colleghi che, già nel passato, hanno dato prova di condividere i valori fondanti di solidarietà ed altruismo propri dell’associazione» ha dichiarato il neo Presidente regionale dei Donatorinati, Stefano Cavalleri.