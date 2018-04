Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Pierluigi Zucccolo, segretario di Rifondazione Comunista e consigliere comunale a Diano Castello, è mancato a soli 60 anni all’ospedale di Imperia. I funerali di Zuccolo, che lascia la moglie anna e la figlia Estella, si terranno in forma civile mercoledì 2 maggio alle 15.30 al cimitero di Diano Marina. “Il corso della vita di Pierluigi è stato contraddistinto da un impegno infaticabile in difesa del mondo del lavoro, dei valori di uguaglianza e di giustizia sociale, della pace” sottolinea il circolo dianese “Acquarone” di Rifondazione.

