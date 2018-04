Vanessa Crivelli è la madre di due dei 250 bambini che da giugno rischiano di lasciare per sempre la Scuola S.Anna di Vallecrosia se non ne verrà scongiurata la annunciata chiusura ecco le sue parole

Scrivo da mamma di due dei 250 alunni che il 12 giugno resteranno senza la loro scuola, senza possibilità di scegliere dove andare a settembre e forse senza neppure un posto dove andare perché i posti per tutti non ci sono…

Scrivo da mamma che vede gli occhi dei propri figli gonfi di lacrime perché dovranno dire addio, il piccolo di 7 anni, alla sua maestra/quasi mamma e la più grande ai suoi amati professori, alle loro suore che li sgridano e li rincorrono, ma che li amano profondamente e sono sempre pronte ad ascoltare, abbracciare e consolare, dovranno dire addio alla classe di amici che li conosce, pregi e difetti, debolezze e insicurezze, con cui litigano facendo pace un minuto dopo perché sanno di volersi bene, insieme fin da piccoli e separati senza il tempo fisiologico dell’ultimo anno scolastico per accettare che crescere vuol dire anche questo…

Scrivo da mamma preoccupata per quello che saranno le decisioni prese da una suora, che, decide senza porsi il minimo problema di cosa significhi la sua decisione per i bambini che, per scelta stessa della sua congregazione, dovrebbe proteggere e accompagnare nella crescita…

Scrivo da essere umano che vede negli occhi delle suore del Sant’Anna il dolore, le lacrime che ondeggiano titubanti per poi scendere copiose, perché soffrono nel dover dire addio a quello che, da sempre, era il loro scopo nella vita, accompagnare i bimbi dai due anni ai tredici, i più grandi li hanno conosciuti con il pannolino e ora li vedono adolescenti, soffrono perché, pur non avendo nessuna colpa sentono di tradire quei bambini, sentono di essere loro a chiudere quella porta, perché la superiora di Roma, Suor Nunzia, non ha il coraggio di guardare in faccia 250 creature con gli occhi lucidi per dir loro “A GIUGNO VE NE DOVETE ANDARE”, a lei è bastata una TELEFONATA per sconvolgere la vita di tante, troppe persone… una telefonata priva di motivazioni, priva di umanità, priva di spirito cristiano, priva della carità di cui il suo ordine si fa vanto in tutto il mondo…

In questa battaglia abbiamo scoperto di essere un gruppo solido, feroce e agguerrito, noi rappresentanti delle varie classi stiamo lavorando giorno e notte, i docenti non si risparmiano un attimo, una collaborazione che ha dell’incredibile, perché siamo tutti uniti dall’affetto che ci lega a questa scuola, alle suorine che ogni mattina, con un sorriso, ci danno il buongiorno, siamo una famiglia, e come ogni famiglia che si rispetti, staremo uniti fino alla fine, con le unghie e i denti affilati, lotteremo per difendere ciò che amiamo, non ci arrenderemo, non abbasseremo mai la testa, perché l’amore che unisce questa famiglia ci darà la forza di vincere, per i nostri figli, per le nostre maestre, per le nostre suore e per i nostri professori, perché essere e sentirsi una famiglia ci rende invincibili.

Se avete un cuore condividete e venite il 2 maggio alle 16 a gridare con noi

La famiglia di Sant’Anna non si tocca!!!