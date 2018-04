Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia nel fine settimana ha partecipato ai tornei organizzati dal Torino Academy: il Torneo Academy Monsummano Terme, il Torneo Montecatini e il 1’ Meeting Academy Torino ottenendo dei risultati soddisfacenti.

“A Peccioli è stata una bella esperienza – dicono i dirigenti – Per le famiglie è stato un modo di socializzare. Hanno partecipato due formazioni del 2008 che sono arrivate rispettivamente seconde e terze. Grandi parole di elogio sono state rivolte alle formazioni del Don Bosco Vallecrosia Intemelia da parte degli organizzatori del torneo”.

Il torneo Torino F.C. Academy – Monsummano Terme (Pistoia), che si è tenuto il 21 e il 22 aprile sul campo “E. Loik” dello Stadio “Roberto Strulli”, era rivolto alla categoria Esordienti a 9 2005. I ragazzi del Don Bosco Vallecrosia Intemelia hanno rappresentato la provincia di Imperia. “E’ un appuntamento annuale del Torino F.C. con le società affiliate alle Academy Torino. Hanno partecipato le formazioni esordienti 2005 e esordienti 2006/07” – dichiara la società biancorossa – I 2006/07 sono arrivati quinti mentre i 2005 dodicesimi. Le partite si sono disputate sui nuovi campi da calcio che sono stati inaugurati per l’occasione alla presenza del responsabile dell’Academy Torino, Teodoro Coppola”.

Gli Esordienti 2005 che hanno giocato al Torneo Academy Monsummano Terme sono: Alessio Pardini, Gabriele Naselli, Niccolò Seva, Amin El Kattani, Davide Cazzago, Sergio Parodi, Davide Busacca, Nicolò Goso, Mattia Giordano, Francesco Lorenzi, Francesco Perri, Lorenzo Della Torre, Jacopo Cirillo, Marco Fiorini, Matteo Foretti, Omar Saqat e Mattia Giglio. I ragazzi sono accompagnati dai dirigenti responsabili Marco Pardini e Marco Seva, dall’allenatore Ivan Busacca, dai massaggiatori Paolo Lorenzi e Luca Giordano.

“Per i nostri 2006/07 ottima prestazione per tutto l’arco del torneo, hanno cercato di giocare un calcio propositivo con qualità tecniche e morali di valore. Giocando sotto quota e cercando sempre di imporre il proprio gioco. Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi per la loro applicazione, a tutto lo staff dirigenziale che ha svolto un lavoro ottimo ed infine ai genitori che sono venuti al seguito. Complimenti! Quinto posto meritatissimo!” – dichiara mister Luca Soncin.

Al Torneo Montecatini, che si è tenuto il 21 e il 22 aprile sul campo “E. Loik” dello Stadio “Roberto Strulli”, rivolto alla categoria Esordienti B, hanno giocato Gabriele Vieni, Edoardo Davigo, Leonardo Moleri, Alessio Coppola, Leonardo Regina, Mattia Crupi, Samuele Lodovici, Pietro Magnani, Emilio Consalvo, Tommaso Salvaterra, Lorenzo Reforzo, Alex Tiberti e Lorenzo Guglielmi. I ragazzi sono accompagnati dal dirigente responsabile Mirko Salvaterra e Maurizio Coppola, seguiti dal direttore tecnico del settore giovanile Francesco Lapa, dal Team Manager Nicola Aurisano e dall’allenatore Luca Soncin.

Buoni risultati anche al 1’ Meeting Academy Torino, che si è svolto il 21, il 22 e il 23 aprile in terra toscana. La manifestazione organizzata dall’Academy Torino con l’ausilio del responsabile tecnico Torino FC Teodoro Coppola, era rivolta alla categoria Pulcini 2008. La compagine biancorossa ha presenziato con 29 atleti guidati dai tecnici Marco Anzalone, Adriano Raffa ed Emiliano Scandi coadiuvati dai dirigenti accompagnatori Bruno Borella e Freno.