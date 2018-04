Domenica dalle emozioni forti per la Sanremese e per i suoi tifosi.

Con le reti di Lauria e Gagliardi i matuziani battono in rimonta il Seravezza Pozzi e, grazie alla contemporanea sconfitta del Ponsacco (superato in casa 2-1 dal Viareggio) si portano al secondo posto in classifica all’inseguimento dell’Albissola (oggi vittoriosa 3-1 sul campo del Finale).

Il tutto in attesa del verdetto sul ricorso presentato dal Savona per la gara persa in casa contro i ceramisti, decisione che potrebbe essere determinante per la lotta promozione.

La cronaca della gara.

La prima occasione degna di nota si registra al minuto 8 quando Lo Bosco serve Lauria ma la conclusione mancina del numero 10 biancoazzurro esce di poco alla sinistra del portiere.

Al 24’ la doccia fredda per la Sanremese. Bongiorni porta in vantaggio il Seravezza con un sinistro al culmine di un’azione personale.

Dopo il vantaggio altre due occasioni per i padroni di casa, la prima con Benedetti, la cui conclusione viene parata da Salvalaggio, poi con un tentativo di Granaiola.

Al 41’ occasione Sanremese, ci prova Rotulo ma Cavagnaro gli nega la gioia del gol.

La ripresa si apre subito con un episodio determinante. Al secondo minuto di gioco Castaldo va giù un area su punizione di Scalzi (il numero 6 sarà poi costretto al cambio) e l’arbitro decreta il calcio di rigore. Lauria dagli 11 metri non fallisce ed è il pari per la Sanremese.

Al 59’ Sanremese vicina al vantaggio con Rotulo che centra in pieno il palo.

Passano tre minuti e i matuziani ribaltano la situazione con Gagliardi che entra in area e di destro trafigge Cavagnaro.

La gara scorre in tranquillità fino al 90’ per la gioia dei tifosi biancoazzurri presenti oggi in Toscana.

“L’obiettivo nostro era quello di vincere le tre partite che mancano alla fine e una oggi l’abbiamo vinta – ha dichiarato al termine della gara mister Alessandro Lupo – non guardo quello che fanno gli altri anche se sarei felice se dovessero perdere punti. Ora bisogna vincere le altre due gare che ci mancano”.

LE FORMAZIONI

Sanremese: 22 Salvalaggio, 4 Bregliano, 5 Cacciatore, 6 Castaldo (23 Negro), 13 Anzaghi, 16 Taddei, 24 Rotulo, 11 Gagliardi, 27 Scalzi (14 Bozzi), 10 Lauria (15 Magrin), 9 Lo Bosco (25 Jawo)

A disposizione: 1 Gavellotti, 2 Barka, 3 Fiore, 7 Colantonio, 30 Caboni

Allenatore: Alessandro Lupo

Seravezza Pozzi: 1 Cavagnaro, 2 Borgia, 3 Ramacciotti, 4 Granaiola, 5 Fedi, 6 Maccabruni (20 Raffo (16 Nardini)), 7 Bedini, 8 Bortoletti, 9 Galloni (17 Dal Lago), 10 Bongiorni, 11 Benedetti

A disposizione: 12 Pietra, 13 Syku, 14 Biagi, 15 Bruzzi, 18 Galletti, 19 Bondielli

Allenatore: Walter Vangioni

Arbitro: Sig. Davide Arace (Lugo di Romagna)

Assistenti: 1° Sig. Dario De Cristofaro (Rovereto); 2° Sig. Tommaso Betta (Bolzano)

Ammoniti: Bedini, Dal Lago, Granaiola

Recupero: 1’; 5’

Calci d’angolo: 0-5