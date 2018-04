Iniziative per l’Anniversario della Liberazione organizzate con il sostegno di Coop Liguria dalle Associazioni partigiane ANPI e FIVL, dal Comune di Ventimiglia, dalla SPES, da Penelope, dall’Associazione culturale intemelia XXV Aprile-Arci, col patrocinio dell’Istituto storico della Resistenza di Imperia.

Martedi 24 aprile ore 16,30 – Biblioteca civica aprosiana, piazza Bassi 1, Ventimiglia: “La strana malattia di Pasqualino”, responsabilità e impegno per affrontare il presente e costruire un mondo nuovo. Presentazione del libro a cura di Giuseppe Famà di Coop Liguria e dell’autore Vittorio Mazzone. Intermezzi musicali a cura di Penelope. Al termine rinfresco. Ingresso libero e gratuito.

Mercoledì 25 Aprile h. 10.00 da piazza S.Agostino – Partecipazione alla manifestazione con corteo per le vie della città di Ventimiglia organizzata dal Comune e dalle Associazioni partigiane. Al termine del corteo, presso i giardini pubblici intervento ufficiale di Vittorio Mazzone.

Mercoledì 25 Aprile ore 15,30 – Centro Polivalente Chiostro S. Agostino – Paizza Bassi,1, Ventimiglia: “ Duo De Monti” in concerto: Lorenzo Romano al pianoforte e Marianna Rondello al violino. Ingresso libero e gratuito.