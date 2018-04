Oggi alle 15 la Sanremese partirà per Seravezza, teatro della penultima trasferta stagionale dei biancoazzurri.

Per la gara in terra toscana il tecnico Alessandro Lupo dovrà fare a meno dei centrocampisti Giuseppe Boldini e Nicholas Costantini. Il resto della rosa è a disposizione.

Il Seravezza Pozzi si trova al momento in una tranquilla posizione di classifica, all’ottavo posto con un bottino di 48 punti frutto di 12 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte.

I toscani sono reduci dal pareggio di domenica scorsa (0-0) sul campo del San Donato Tavarnelle.