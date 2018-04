Copertina rosa, omaggio a uno sport ligure femminile che continua a regalare grandi soddisfazioni. In copertina campionesse del calibro di Cinzia Noziglia, Mara Navarria, Raffaella Brutto, Ilaria Paternoster, Bianca Caruso. Al loro fianco Niccolò Canepa, Cesare Gabbia, Davide Mumolo, Matteo Orsi, Alessandro Giannessi e Tommaso Castello.

E’ in distribuzione l’11a edizione dell’Annuario Ligure dello Sport, la guida ufficiale dello sport ligure curata da Michele Corti e Marco Callai sotto l’egida del Coni Liguria con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Ansmes Liguria e Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi.

In 448 pagine, la “bibbia degli sportivi liguri” racconta tutti i successi dello sport ligure, fotografa gli eventi più importanti e censisce istituzioni, enti, federazioni, società sportive e media per oltre 5.000 contatti. Uno strumento di lavoro fondamentale per mondo sportivo, istituzioni, media del territorio.

L’ennesimo scudetto della Pro Recco, il bronzo mondiale di tre canottieri genovesi (Mumolo, Gabbia e Perino), il trionfo europeo del giovane nuotatore Alberto Razzetti, le frecce d’oro ai World Games di Cinzia Noziglia. E poi, nel volume, l’approfondimento dei grandi eventi sportivi del 2018 come Campionato Classi Olimpiche di Vela, Coppa Davis e Fed Cup di Tennis, Europeo di Danza Sportiva, Coppa delle Regioni di Tiro con l’Arco, Regata delle Repubbliche Marinare oltre alla rivisitazione delle più grandi manifestazioni del 2017 come i Giochi Europei Paralimpici Giovanili.

Uno spaccato completo e professionale dell’effervescente mondo sportivo regionale. Comune per comune o disciplina per disciplina, con l’elenco e i riferimenti di comitati, delegazioni e le oltre duemila società sportive di Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione e Associazioni Benemerite. Attenzione anche all’elenco aggiornato dei dirigenti e dei sodalizi insigniti delle Stelle al Merito Sportivo e tutti i media sportivi.

“Sport e Cultura, Sport e Salute, Sport ed Educazione, Sport, Integrazione e Prevenzione: sono sinergie ormai consolidate in Liguria, palestra naturale e meta di tanti turisti – spiega Ilaria Cavo, assessore regionale allo Sport – L’Annuario celebra questi valori in maniera esemplare mettendo in prima linea le grandi risorse che lo Sport autonomamente mette in campo, quasi sempre in modo assolutamente volontaristico, quali l’impegno, l’entusiasmo e la passione”.

Questo il pensiero di Stefano Anzalone, consigliere comunale delegato allo Sport. “L’Annuario è un prezioso archivio delle innumerevoli realtà sportive del nostro territorio e contribuisce in modo significativo alla loro inarrestabile crescita: è la dimostrazione di come il mondo sportivo sappia esser tenace e proporsi con il giusto spirito di sfida e sacrificio”.

“L’Annuario celebra la voglia di andare avanti per dare alle giovani generazioni, attraverso lo Sport, un mondo migliore”, scrive Antonio Micillo, presidente del Coni Liguria.

Lo stato di salute dello sport ligure è certificato dai numeri. In Liguria sono 165.705 gli atleti (91.438 a Genova, 20.131 a Imperia, 21.728 a La Spezia e 32.408 a Savona). Così le oltre 2000 società: 1010 a Genova, 274 a Imperia, 303 a La Spezia, 423 a Savona.

In totale 31.472 operatori sportivi di cui 17.685 dirigenti (9.100 a Genova, 2.248 a Imperia, 2.858 a La Spezia e 3.479 a Savona), 9.181 tecnici (4.864 a Genova, 1.152 a Imperia, 1.303 a La Spezia e 1.862 a Savona), 4.606 ufficiali di gara (2.173 a Genova, 820 a Imperia, 614 a La Spezia e 999 a Savona).

In base al numero dei tesserati, il podio delle discipline più praticate è composto da Calcio, Vela e Tennis, seguite da Pallavolo e Pesca Sportiva e Attività Subacquea. Cambia la situazione in base al numero delle società: il Calcio precede la Pesca Sportiva e Attività Subacquea, il Tennis, le discipline della FIJLKAM (judo, ju jitsu, lotta, karate e arti marziali) e le Bocce.

“L’Annuario è il nostro ennesimo contributo al mondo sportivo ligure – spiega Michele Corti – all’interno di un progetto quale Stelle nello Sport che ha come obiettivi quello di valorizzare il movimento sportivo, sostenere società e federazioni e promuovere i valori dello sport ai giovani. La nostra redazione dedica grande impegno alla realizzazione dell’Annuario e quotidianamente del portale www.liguriasport.com con la grande soddisfazione di riuscire a dare il giusto spazio alle tantissime realtà sportive che si impegnano in Liguria. Uno strumento di servizio che ogni anno cresce. L’ultima novità è il motore degli eventi sportivi promosso in sinergia con il Coni Liguria. All’indirizzo www.liguriasport.com/eventi sono ad oggi quasi 1000 gli eventi censiti e la piattaforma permette ad ogni società e federazione di aggiungere un proprio evento. Una iniziativa che va nella direzione di una sempre maggiore promozione dello sport verso i giovani e le famiglie. Uno sport da praticare e anche da vivere e vedere nei sui tantissimi eventi nella nostra bellissima Liguria”.