Domani, sabato 21 aprile, è in programma l’ultimo giorno del Festival della Salute.

Al mattino si festeggerà (con un giorno di anticipo) la Giornata Nazionale per la Salute della Donna.

Interverrà il dottor Sergio Abate (primario del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Asl1) sui temi dei fibromi uterini e su quello della prima ecografia in gravidanza.

A seguire la LILT e LILT “La Rinascita” presenteranno l’intervento “Donne al Centro: Breast Unit, Associazioni, Istituzioni” a cura del dr. Claudio Battaglia responsabile Breast Unit ASL1 e presidente LILT provinciale; dr.ssa Francesca Carè (psicologia, psicoterapeuta LILT La Rinascita); Deliana Misale (Consigliere nazionale Europa Donna, coordinatrice ED Liguria e coordinatrice LILT La Rinascita”.

Nel pomeriggio si terrà il convegno conclusivo a cura di AIFA – Associazione Italiana Famiglie ADHD dal titolo “Il successo scolastico: considerazioni, proposte e strumenti utili per genitori ed insegnanti”.

Interverranno in apertura del pomeriggio “Gli sBandati del Borghetto” con una performance musicale. Programma dettagliato del convegno AIFA su www.asl1.liguria.it

Nel corso della giornata sarà presente la vicepresidente regionale ed assessore alla sanità, Sonia Viale.