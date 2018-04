Oggi in Liguria Arpal ha registrato la massima di 32,1 gradi Celsius a Chiavari alle 15. A Rapallo il tabellone informativo del Comune presso il teatro delle Clarisse segnalava 34 gradi Celsius alle 15.03. Prima tintarella e primi bagni in mare oggi pomeriggio in diverse spiagge liguri. Per Arpal i valori sono in aumento a causa dell’effetto foehn dei venti da nord.