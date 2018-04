Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Domani, venerdì 20 aprile alle 12.15 nella sede della Camera di Commercio di Imperia (Sala Multimediale), conferenza stampa di presentazione dell’intesa per il riutilizzo delle aree del vecchio sedime ferroviario da San Lorenzo al Mare ad Andora, recentemente dismesse, attraverso la realizzazione di una pista ciclabile. Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone, i Sindaci dei Comuni di Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo e Andora, il direttore della Direzione Produzione Liguria di RFI Marco Torassa e la responsabile del Centro Nord-Ovest di FS sistemi urbani Norberta Valentino.

