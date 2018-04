Venerdì 20 aprile, alle 10, l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino sarà relatore della conferenza organizzata dalla Scuola per le politiche pubbliche “Italiadecide”, che si terrà alla Camera dei deputati, nella Sala del Mappamondo, alla presenza del presidente Luciano Violante, che presiederà la riunione. La conferenza rientra nella terza parte del programma 2017-18 della Scuola e riguarda, in particolare, l’organizzazione logistica di sistemi territoriali policentrici, che si possono configurare nella dimensione della Città-Regione. Durante la conferenza saranno analizzati tre sistemi territoriali di tre Città-Regione: Genova, Firenze e Catania. Durante la conferenza, gli studenti del corso proporranno alcune questioni introduttive, a partire dalle quali partire si terrà un confronto a cui parteciperà, oltre all’assessore regionale Berrino, anche Iolanda Romano, Commissario di Go verno del Terzo Valico, e l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova Giancarlo Vinacci.