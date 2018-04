Domenica 22 aprile

Escursione tra arte e natura in Val Prino:

da Bellissimi a Valloria, il borgo delle porte dipinte

Ecco l’escursione per chi ama scoprire arte e natura camminando. La Val Prino immersa nel suo mare di olivi ci permette di fare una splendida passeggiata in gran parte su mulattiere e stradine asfaltate alla scoperta dei suoi tanti tesori.

Si attraversa Bellissimi, luogo del cuore FAI, noto per essere U paise di balui, il borgo delle mongolfiere di carta che coloratissime prendono il volo la prima domenica di settembre e a cui sono state dedicati i murales sulle pareti di molte case. Tutto attorno incastonate nell’argento degli olivi le tante frazioni di Dolcedo: Isolalunga, Castellazzo, Ripalta, Lecchiore con i suoi laghetti.

Salendo su stradine tra terrazze coltivate a olivi, tra prati verdissimi, ricoperti dalle magnifiche fioriture primaverili, si raggiunge Valloria, la nostra meta: una vera galleria d’arte a cielo aperto. Sono ormai 150 le porte dipinte che arricchiscono i suggestivi vicoli del borgo nell’ambito di un progetto fortemente voluto dall’associazione Le Tre Fontane, unito alla grande festa di luglio e agosto dal titolo “a Valloria fai Baldoria”.

Al rientro possibilità di fare una sosta a Dolcedo presso il mercatino locale e dell’antiquariato.

RITROVO: ore 9 a Dolcedo nel grande parcheggio dietro alla casa di Riposo

DURATA: fino alle ore 16

DIFFICOLTA’: Escursionistica – 550 m di dislivello in salita e in discesa –

Notizie logistiche: spostamento con i propri mezzi, pranzo al sacco e borraccia – scarponcini con una buona suola – bastoncini

QUOTA: 10 Euro a persona; abb. a più escursioni 8 Euro; gratis fino a 18 anni

Info e prenotazioni : Liguria Arte Natura

guida escursionistica AIGAE Angela Rossignoli 3384536788

angela.rossignoli@gmail.com