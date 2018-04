Primo trimestre passato col massimo dei voti: la Rari Nantes Imperia infatti chiude il girone d’andata di Serie C vincendo contro Castelfiorentino 8-20. I giallorossi hanno collezionato il nono successo in altrettanti incontri, issandosi così in vetta alla classifica.

A Colle Val d’Elsa, i ragazzi di Pisano hanno sfoderato una prestazione convincente mettendo le cose in chiaro fin dalle prime battute di gioco. E, per primi, i gol sono arrivati dai veterani della squadra: Corio, capitan Rocchi e Somà. Quest’ultimo è risultato anche il top scorer di giornata avendo messo a referto ben nove reti! Non male anche il tabellino personale del centroboa Corio, autore di un pokerissimo.

Poco altro da raccontare per quanto riguarda la cronaca del match: la Rari Nantes Imperia si è adattata senza difficoltà ad una vasca più piccola (lunga 25 metri ‘contro’ i soliti 33 della Cascione) e l’allenatore, nel corso della partita, ha potuto testare nuove soluzioni tattiche regalando minutaggio anche ai più giovani, come il portiere Amoretti.

Nel prossimo turno, i giallorossi torneranno alla Cascione dove affronteranno il Livorno Nuoto.

TABELLINO

CASTELFIORENTINO – R.N.IMPERIA 8-20

(2-5; 2-6; 2-5; 2-4)

CASTELFIORENTINO – Tafi, Lotti 2, Nesi cap. 2, Migliorini 2, Grassi, Chesi, Torri 2, Tribuzio, Bianchi, Baldini, Farinella, Rossi, Paci. All.: Rossi

IMPERIA – Amoretti, Spano 1, Russo, Ramone 2, Merkaj R. 1, Taramasco, Durante, Corio 5, Somà 9, Rocchi cap. 1, Kovacevic 1, Merano. All.: Pisano

Note: Superiorità Numeriche Castelfiorentino 1/4; Imperia 3/5 + un rigore (parato)