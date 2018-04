Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

LE DICHIARAZIONI Casu: “Abbiamo preso il gol a freddo, dopo pochi secondi dal fischio di inizio. Il risultato parla chiaro anche se abbiamo avuto qualche occasione per segnare anche noi. Ho visto una squadra scarica mentalmente e il risultato è la diretta conseguenza”.

Si conclude con una netta sconfitta l’ultima trasferta in Liguria della stagione 2017/18 dell’Argentina. Partita senza storia che ha visto i padroni di casa guadagnare tre punti importanti nella lotta salvezza. Con la sconfitta di oggi per gli armesi arriva anche il verdetto della matematica: la retrocessione è ora realtà.

ARGENTINA: 1 Trucco, 2 Perpignano, 3 Lo Pape, 4 Ginatta, 5 Di Lauro, 6 Fiuzzi (c), 7 Pierini, 8 Martelli, 9 Vitiello, 10 Ruggiero, 11 Galesio. A disp.: 12 Mandelli, 13 Padovani, 14 Napoli, 15 Russo, 16 Aretuso, 17 Malafronte, 18 Tardioli, 19 Cianciaruso, 20 Gaudio. Allenatore: Casu

Ligorna-Argentina 4-0, gli armesi retrocedono matematicamente in Eccellenza