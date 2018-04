Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Tar della Liguria ha rinviato a mercoledì 18 aprile la decisione sul ricorso presentato dalla minoranza comunale di Triora, paese rischia di non poter votare per il tardivo scioglimento del Consiglio comunale da parte del Ministero dell’Interno, dopo la morte del sindaco, Angelo Lanteri, avvenuta il 6 gennaio. La decisione sarà presa da un Collegio, con motivazione semplificata e subito esecutiva, vista l’urgenza. Il 12 gennaio il Comune ha comunicato alla Prefettura il decesso. Forse un errore informatico, il ministero si è accorto della email solo l’8 marzo.