Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha partecipato alla presentazione del candidato sindaco del centrodestra, Luca Lanteri.

“Forza Imperia è un simbolo pieno di Forza Italia. Lo abbiamo già usato in molti capoluoghi di Regione. Lo abbiamo voluto usare anche a Imperia, perché assieme a quella politica di Forza Italia, dà anche la giusta connotazione civica. Non credo che spaccare il centrodestra, come ha fatto qualcuno, sia la cura, ma è la malattia e i guai di questa città possono essere curati solo da una coalizione nuova” ha detto Toti riferendosi a Claudio Scajola.