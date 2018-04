Con grande disponibilità da parte di FIN Toscana e della società Castelfiorentino, è stata accolta la richiesta della Rari di invertire le giornate sul calendario.

Rari Nantes Imperia, dunque, sabato 14 aprile sarà in trasferta a Colle Val d’Elsa (in provincia di Siena) e giocherà nella tana del Castelfiorentino, con fischio d’inizio alle ore 19. Gara valida per l’ultima del girone d’andata di Serie C.

Viceversa, il 30 giugno, i giallorossi giocheranno alla Cascione contro i toscani con fischio d’inizio alle ore 16.

La Rari ringrazia FIN Toscana e Castelfiorentino per la disponibilità mostrata e le possibilità accordate.