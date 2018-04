La PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ha diffuso l’ALLERTA METEO emanata da ARPAL. Si tratta di un’allerta per PIOGGE DIFFUSE; queste le zone coinvolte e la scansione oraria:

ZONA A, BACINI MEDI E GRANDI: dalle 10 alle 18 di domani, giovedì 12 aprile

ZONA D, BACINI GRANDI: dalle 19 di oggi, mercoledì 11 aprile alle 9 di domani, giovedì 12 aprile.

Nessun messaggio di allerta per i bacini piccoli della zona A, i bacini piccoli e medi della zona D e le intere zone B, C ed E.

LA SITUAZIONE: continua la fase instabile che sta interessando la Liguria da domenica sera. Nelle ultime ore deboli piogge si sono registrate nel Ponente della regione con cumulate massime, dalla mezzanotte alle 13, di 22.6 millimetri al Colle del Melogno e 20.4 a Mallare, stazioni entrambe in provincia di Savona. Nelle prossime ore è attesa un’intensificazione dei fenomeni con piogge diffuse e possibili temporali; i fenomeni più persistenti riguarderanno soprattutto il Ponente dove sono attese cumulate anche elevate. Domani, giovedì, dalle ore centrali nuovo passaggio con precipitazioni diffuse in estensione da Ponente verso Levante. I fenomeni, pur permanendo di intensità generalmente moderata, potranno produrre innalzamenti dei livelli idrometrici, in particolare nei maggiori corsi d’acqua della zona D. Il perdurare delle precipitazioni sulla zona A nella giornata di domani potrà provocare ulteriori innalzamenti riguardanti i bacini medio-grandi. Da segnalare i venti forti, prima settentrionali, poi meridionali, con raffiche e le mareggiate, domani, su tutte le coste, più intense a Ponente.

Ecco, comunque, l’avviso meteorologico con il riassunto dei fenomeni previsti tra oggi e venerdì 13 aprile.

OGGI, MERCOLEDI’ 11 APRILE: piogge diffuse di intensità moderata su ABCDE, con fenomeni più persistenti su AD dove le cumulate saranno elevate; cumulate significative su BCE. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti forti da Nord-Est su A con raffiche fino a 70-

80 km/h; da Sud-Est su BC con raffiche fino a 60-70 km/h.

DOMANI, GIOVEDI’ 12 APRILE: a partire dalle ore centrali precipitazioni diffuse in estensione da Ponente a Levante, di intensità moderata su ABCDE con cumulate significative su AD. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti a tratti forti dai quadranti meridionali rafficati su ABC. Mareggiate su BC, mareggiate intense su A per onda da Sud, Sud-Ovest in calo la sera.

DOPODOMANI, VENERDI’ 13 APRILE: rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali in serata fino a forti e rafficati su ABD.

Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il bollettino per la Liguria che verrà emesso nelle prossime ore e disponibile all’indirizzo https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo/previsioni/bollettino-liguria/riassunto.html

Queste le zone di allertamento del territorio regionale coinvolte:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

Il dettaglio, comune per comune, è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sitowww.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome)

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.