“L’annuncio da parte di Sncf, l’omologo francese della nostra Rfi, di un possibile ritardo nei lavori per la riapertura della linea Cuneo-Ventimiglia non può essere liquidato con una mail dal contenuto evasivo del tipo ‘vi faremo sapere, non è colpa nostra’. Un atteggiamento questo, da parte del gestore francese, decisamente poco rispettoso degli investimenti fatti da parte del nostro paese su questa linea che ritengo strategica e sulla quale, insieme al collega di Regione Piemonte Francesco Balocco, abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione”. Lo dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino in merito alla comunicazione pervenuta via mail da parte del direttore territoriale di SNCF Jacques Frossard, che annuncia l’impossibilità da parte del gestore francese di rispettare la riapertura della linea Cuneo-Ventimiglia prevista per il primo maggio, imputando i ritardi allo sciopero proclamato per protestare contro la riforma proposta dal governo francese.

“Mi associo al disappunto del collega Balocco – continua l’assessore Berrino – con cui sono in stretto contatto: come Regione Liguria siamo disponibili a chiedere con forza l’impegno da parte di Sncf nel rispettare il cronoprogramma dei lavori”.