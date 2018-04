Dopo aver presentato la propria lista al Comune di Sanremo, USB sarà presente anche al Comune di Imperia alle prossime elezioni RSU del 17-18-19 Aprile con il proprio candidato, Gian Carlo Sappa.

Per la nostra organizzazione, in crescita costante in tutta la Liguria, è l’inizio di un percorso che vuol portare “aria nuova” nei posti di lavoro pubblici e marcare la differenza con i sindacati concertativi.

Mercoledì 11 aprile, alle 16 , presso la Sala dei Comuni, Palazzo della Provincia e Prefettura, si terrà l’assemblea dei lavoratori del Comune di Imperia in vista delle elezioni Rsu; parleremo del nuovo contratto e delle ragioni della nostra opposizione, ascolteremo i lavoratori per rappresentarne le istanze e i problemi.

Informazione puntuale, trasparenza nei rapporti con gli altri delegati RSU e con l’Amministrazione, dalla parte dei lavoratori senza se e senza ma, ecco i nostri obiettivi e programmi.

USB non firma accordi e/o contratti dannosi per i lavoratori con la giustificazione che non si poteva fare o ottenere di più. I soldi ci sono, come si è dimostrato con il fiume di denaro regalato alle banche, si è scelto invece di gettare le briciole ai lavoratori pubblici, dopo nove anni di assenza di contratto.

Con l’occasione comunichiamo i nomi dei candidati di Usb Pubblico Impiego in Provincia di Imperia:

Comune di Imperia: GIAN CARLO SAPPA

Comune di Sanremo: MARCO GIORDANO E PIERGIORGIO PAGLIARINO

Direzione Provinciale Entrate Imperia: CARMELA ALAMPI E GIAN PIERO BRANCHER

INPS Imperia: MARIA CRISTINA CARNICELLI E ALFREDO SARLI

Ragioneria Territorialde di Imperia e Savona: GIUSEPPINA PAPPALARDO

Ufficio Territoriale del Governo di Imperia: MARIA TERESA VIOTTO

USB Pubblico Impiego Imperia