Domani, domenica 8 aprile, la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale sarà alle 18 a Ventimiglia, al Forte dell’Annunziata, per partecipare all’evento di sensibilizzazione per la prevenzione e la lotta al tumore al seno “La Donna Rifiorita” organizzata dall’associazione culturale Controtempo.

In particolare, è in programma una sfilata di moda che coinvolgerà sia le donne medico sia donne che hanno superato o stanno ancora lottando contro un tumore al seno.

Il ricavato dell’iniziativa verrà destinato alla creazione a Ventimiglia di un gruppo/sportello di auto-aiuto che supporti le pazienti con la collaborazione della sezione Imperia-Sanremo della Lilt, tra i partner dell’evento.